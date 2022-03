Mit dem Skibob auf Weltrekordjagd in Obertauern

Skischulbesitzer Hermann Koch aus Obertauern möchte am Dienstag gleich zwei Weltbestleistungen aufstellen. Es wären nicht seine ersten.

In das "Guinness-Buch der Rekorde" hat es Hermann Koch schon mehrmals geschafft. Immer war sein Snowbike (Skibob) im Spiel. Koch legte mit dem Sportgerät etwa 63.000 Höhenmeter in 24 Stunden zurück. Und schaffte 25 Umdrehungen in einer Minute.

In den vergangenen Jahren musste der Skischulbesitzer pandemiebedingt kürzertreten. "Umso motivierter bin ich jetzt", sagt der 61-Jährige, der am Dienstag gleich zwei neue Bestleistungen realisieren möchte.

Um 8.30 Uhr startet Koch auf dem Zehnerkar in Obertauern. Das Ziel: ...