Mit einem Tusch holte Siezenheim beim Aperschnalzen erneut den Sieg

Das Gemeindeschnalzen in Wals-Siezenheim lockte heuer wieder Hunderte Menschen an. Die Siezenheimer konnten ihre Titel verteidigen.

Nach einem Jahr Coronapause und einer Veranstaltung mit 2G-Regel, Maskenpflicht und ohne Publikum im Vorjahr fand das 46. Gemeindeschnalzen in Wals-Siezenheim am Sonntag zum ersten Mal wieder wie gewohnt statt. Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich das Aperschnalzen in der Nähe der Stockhalle nicht entgehen. Diesmal lud die Schnalzergruppe Siezenheim zu der Traditionsveranstaltung ein. "Mit dem Knallen der Goaßln soll der Winter vertrieben werden", erklärt der 83-jährige Ehrenobmann Peter Weilner. "Wir haben 1965 mit einer Pass begonnen, mit Ach und ...