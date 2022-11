Mit oder ohne Lifte: In Gaißau kommt der Ansturm

Der Alpenverein informiert Tourengeher. Drei Stadtparteien lehnen Preuners Subvention ab.

Kein Start der Skiliftsaison ist heuer bei den insolventen Bergbahnen in Gaißau-Hintersee in Sicht. Das heißt aber nicht, dass es in dem stadtnahen Skigebiet beschaulich zugehen wird. Denn der Ansturm der Tourengeher wird kommen, sobald genug Schnee liegt.

Davon geht auch der Alpenverein Salzburg aus. Er will die langjährige Kooperation mit Betreibern, Tourismus und Gemeinden fortsetzen und sich neuerlich "an Lenkungs- und Informationsmaßnahmen aktiv beteiligen", sagt Alpenverein-Geschäftsleiterin Anita Bitterlich. "Wir stellen eine Webcam zur Verfügung, damit man die ...