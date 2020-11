Mitfahrt verweigert: 25-jähriger Wiederholungstäter attackierte Busfahrgast

Der Buslenker wollte den Mann nicht mitnehmen, da ihn dieser in der Vergangenheit bereits einmal mit Faustschlägen attackiert hatte.

Am Sonntagabend wurde am Bahnhof in Salzburg einem 25-jährigen afghanischen Staatsangehörigen durch einen Buslenker die Mitfahrt verweigert. Grund dafür war, dass der 25-jährige Afghane den Busfahrer bereits in der Vergangenheit mit Faustschlägen attackiert und verletzt hatte.

Nachdem der Buslenker dem Beschuldigten mitgeteilt hatte, dass er ihn nicht mitnehmen werde, sei dieser aggressiv geworden. In weitere Folge attackierte er einen 49-jährigen Fahrgast und verletzte ihn leicht am Kopf und Oberkörper. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife konnte Schlimmeres verhindern. Der verletzte Fahrgast begab sich vorerst nicht in ärztliche Behandlung. Der 25-jährige Afghane wird abermals bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. das berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Quelle: SN