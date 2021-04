Mondsee: Feuerwehr rettet Heimbewohnerin vor Erfrierungstod

Stundenlange nächtliche Suchaktion bei Minusgraden mit Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Hunden nach 76-jähriger Heimbewohnerin.

Große Aufregung gab es am Donnerstag kurz nach 22 Uhr im Seniorenheim in Mondsee: Eine 76-jährige Bewohnerin war offensichtlich nur mit einem Nachthemd bekleidet durch ein Fenster in das Freie gestiegen und dann spurlos verschwunden. Nachdem das Verschwinden bemerkt worden war, alarmierten die Verantwortlichen die örtliche Polizei. Erst als eine erste Suche nach der Frau ergebnislos verlaufen war, musste über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck kurz nach Mitternacht auch angesichts der herrschenden Minusgrade eine große Suchaktion gestartet werden.

Vier ...