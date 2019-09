Mordfall Zell am See: Wird der erstangeklagte Schütze nochmals psychiatrisch untersucht?

Zwei 18-jährigen Pinzgauern wird im Oktober am Landesgericht Salzburg der Prozess gemacht. Sie sollen im Herbst 2018 eine junge Frau in Zell am See erschossen haben. Der erstangeklagte Schütze will nun erneut psychiatrisch begutachtet werden; der Zweitangeklagte - ihm wird Mittäterschaft am Mord angelastet - hat indes einen neuen Verteidiger.

SN/mike vogl - vogl-pers Das Mehrparteienhaus in Zell am See, in dem die 20-Jährige erschossen wurde.