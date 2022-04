Mordverdacht in Salzburg-Parsch: 33-Jähriger soll Bekannten erstochen haben

Nach einem Polizeieinsatz am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnanlage im Salzburger Stadtteil Parsch ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Mordes gegen einen 33-jährigen Österreicher türkischer Herkunft. Ein gleichaltriger Bekannter von ihm wurde vor dessen Parscher Wohnung tot aufgefunden. Der Salzburger wies mehrere Stichverletzungen auf.

Bei dem mutmaßlichen Tatort in Parsch handelt es sich um eine große Wohnanlage mit mehr als 200 Wohneinheiten - dort wohnte auch das Opfer. Der wegen Mordverdachts Verhaftete, er ist laut Polizeipressestelle in einem Nebenhaus gemeldet, hatte am Mittwoch kurz nach sechs Uhr Früh über Notruf die Polizei angerufen, dass er Schnittverletzungen im Gesicht erlitten habe.

Eine Polizeistreife fuhr zu der aus mehreren Mehrparteienhäusern bestehenden Wohnanlage und traf dort auf den Anrufer, den 33-jährigen gebürtigen Türken mit österreichischen Pass. In einem Gang stießen die Beamten dann auf dessen Bekannten, den gleichaltrigen Salzburger, der mit Stichverletzungen vor seiner Wohnung auf dem Boden lag. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

SN/fmt-pictures - mw Das Wohnhaus im Salzburger Stadtteil Parsch.

Schilderungen des Mordverdächtigen passen nicht nur zum Bild am Tatort

Laut Polizeisprecherin Karin Teml ergab die Obduktion, dass der Salzburger infolge der Stichverletzungen - offenbar vier Stiche in den Oberkörper und einer in den Rücken - gestorben war. Sein gleichaltriger Bekannter, der bei der Polizei angerufen hatte und - wie erwähnt - in einem Nebenblock wohnt, wurde wegen seiner Gesichtsverletzungen ebenfalls medizinisch behandelt.

Weil seine Schilderungen jedoch mit der Situation am Tatort nicht übereinstimmten, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg hin festgenommen. Dazu Peter Egger, Sprecher des Salzburger Landesgerichts: "Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf seine Festnahme wegen des Verdachts in Richtung Mord (Paragraf 75 StGB) wurde vom Gericht bewilligt."

Vernehmung hat bereits stattgefunden

Polizisten stellten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher: ein Messer. Die Vernehmung des Beschuldigten hat bereits stattgefunden. Über Anraten seines Verteidigers, Rechtsanwalt Kurt Jelinek, machte der Mordverdächtige vorerst keine Angaben. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Nunmehr finden laut der Polizeisprecherin weitere Umfeldermittlungen im familiären Bereich statt. Zudem laufen weitere Tatortarbeiten und Spurenauswertungen.

Es darf davon ausgegangen werden, dass gegen den 33-Jährigen, in der Türkei geborenen Österreicher, bald U-Haft verhängt wird. Deren Verhängung ist bei Vorliegen eines Verdachts auf Mord bedingt-obligatorisch, also quasi verpflichtend.