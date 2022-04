Mordverdacht in Salzburg-Parsch: Toter wies Messerstiche auf

Polizeieinsatz in der Nacht auf Mittwoch in einer Wohnanlage im Stadtteil Parsch. Eine Person wurde tot aufgefunden, eine weitere verhaftet. Das Landeskriminalamt ermittelt in einem dubiosen Fall.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Jener Mann, der die Polizei alarmiert hatte, soll festgenommen worden sein. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. (Symbolbild)