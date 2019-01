Mordverurteilter im Fall Krenn wurde im Mordfall Zell am See als Zeuge vernommen

Jener Musiker, der wegen Mordes an Roland Krenn in Haft sitzt, gab an, der 17-jährige Tatverdächtige im Fall Zell am See habe ihm von den Schüssen erzählt. Und auch gesagt, er sei angestiftet worden.

SN/mike vogl/vogl-pers In diesem Mehrparteienhaus in Zell am See wurde die 20-jährige Pinzgauerin erschossen.