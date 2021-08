Mountainbiker auf Downhill-Strecke in Leogang tödlich verunglückt

Chronik Drohende Flutwelle: Zivilschutzalarm in Wald im Pinzgau ausgelöst Häuser und zwei Campingplätze wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund einer drohenden Flutwelle in Wald im Pinzgau evakuiert. 120 Personen, darunter Urlauber auf einem Campingplatz, wurden in …

Chronik Rabiater verletzte im Pinzgau seine Freundin und einen Polizisten Ein rabiater Mann hat am Freitagabend in Saalfelden seine Freundin und einen Polizisten verletzt. Zunächst hatte ein Zeuge beobachtet, wie der 53-jährige Pinzgauer in einem Auto die gleichaltrige Frau ins …