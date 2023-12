Im Almkanal landen viel Gartenabfall und Müll, was den Betrieb der neuen Wasserschnecke beeinträchtigt. Jetzt sollen freiwillige "Rechenwarte" aushelfen.

Beim Kraftwerk Sinnhub am Almkanal wartet wieder einmal Arbeit - so wie jeden Tag. Erik Schnaitl nimmt einen Holzrechen zur Hand und zieht einen gut zwei Meter langen, schweren Ast heraus, der sich an der metallenen Rechenanlage des Kleinwasserkraftwerks in ...