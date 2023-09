Das Unwetter verwüstete auch eine der bekanntesten Attraktionen von Rauris. Sie wird wieder aufgebaut.

Theodor Huber: „Ich habe schon härtere Zeiten in meinem Leben durchgemacht.“

Die Goldwaschanlage in Rauris wurde bei den Unwettern fast vollständig zerstört.

Als am frühen Montag dieser Woche starke Regenfälle einsetzten, bereitete sich Theodor Huber auf sein Saisonfinale vor. Seit 17 Jahren betreibt er als Pächter die Goldwaschanlage nahe Kolm-Saigurn an historischer Abbaustätte. Statt Knappen wie in der Vergangenheit suchen heute Touristinnen ...