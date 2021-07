Murtalbahn im Lungau entgleist und in Fluss gestürzt

Eine Garnitur der Murtalbahn ist am Freitagmorgen zwischen Predlitz und Kendlbruck in Ramingstein entgleist. Ersten Informationen zufolge gibt es 15 Leichtverletzte.

Eine Garnitur der Murtalbahn ist am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr im Lungau entgleist. Das meldet die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) und das Rote Kreuz Salzburg. Der Zug soll im Bereich Kendlbruck, direkt an der steirischen Landesgrenze, entgleist und in die daneben fließende Mur gestürzt sein. Im Einsatz stehen die Feuerwehren Ramingstein und Tamsweg sowie Kräfte aus der Steiermark. Das Rote Kreuz ist mit sechs Rettungswägen, zwei Notärzten und einem Hubschrauber vor Ort. Alle Personen seien gerettet worden. Im Zug dürften sich rund 50 Personen befunden haben, darunter rund 45 Kinder. Es dürfte keine Schwerverletzten, sondern bislang 15 Leichtverletzte geben. Weitere Informationen folgen.

Zuletzt wurde politisch das Aus für die Murtalbahn befürchtet. Betreiber sind die steiermärkischen Landesbahnen. Die Schmalspurbahn von Unzmarkt nach Tamsweg muss dringend modernisiert werden. Für die Dieseltriebwagen sind zum Teil nur mehr sehr schwer Ersatzteile zu finden. Verfechter des öffentlichen Verkehrs hoffen auf eine Elektrifizierung oder haben die Vision des Wasserstoffantriebs nach dem Vorbildprojekt der Zillertalbahn.