Murtalbahn im Lungau entgleist und in Fluss gestürzt - "Kinder haben Schutzengel gehabt"

Im Lungau ist am Freitag um 7.05 Uhr eine Garnitur der Murtalbahn entgleist. Das Triebfahrzeug war mit einem auf den Gleisen liegenden umgestürzten Baum kollidiert und stürzte über den Bahndamm in die daneben fließende Mur. Dort kam der Wagen auf der Seite liegend im Wasser zum Stillstand. Die beiden anderen Waggons blieben auf den Schienen stehen. Laut Rotem Kreuz wurden 17 Personen verletzt, neun davon mussten im Spital behandelt werden.

Einige Schaulustige stapfen durch die noch nasse Kleewiese an der rechten Seite der Mur in Kendlbruck, um einen Blick auf den abgestürzten Triebwagen der Murtal zu erhaschen. "Mein Gott, die vielen Kinder, die am heutigen letzten Schultag in dem Zug gesessen sind. Die haben viele Schutzengel gehabt", sagt ein Predlitzer, der mit seinem Schäferhund unterwegs war. An der linksseitigen Seite der Mur, an jener Stelle, an der der Triebwagen entgleist und mehrere Meter in die Mur gestürzt ist, sammeln sich immer wieder Einsatzkräfte, um nach der Bergung der etwas mehr als 60 Insassen, ein Großteil davon Kinder auf der Fahrt nach Tamsweg zur Zeugnisverteilung, das weitere Vorgehen zu besprechen.

SN/apa Die Unglücksstelle.

Nach den ersten Ermittlungen war der vorderste der drei Triebwagen kurz nach sieben Uhr früh in einer leichten Rechtskurve gegen einen massiven Baumstrunk geprallt. Dieser war offensichtlich nach einem schweren nächtlichen Gewitter von der angrenzenden Steilböschung auf die Gleise gestürzt. Der Lokführer konnte offensichtlich nicht mehr abbremsen, der Triebwagen wurde regelrecht ausgehebelt, wie später Philipp Santner, Katastrophenschutzreferent der BH Tamsweg sagte. Der Waggon samt Lokführer und Kinder stürzte rund drei Meter tief ab und blieb linksseitig in der etwa zwei Meter tiefen Mur liegen.

"Insgesamt waren in der Triebwagengarnitur 53 Schüler und Schülerinnen sowie der Triebwagenführer. In dieser Paniksituation haben zum Glück alle Ruhe und Besonnenheit gewahrt. Die Kinder haben sich gegenseitig geholfen, aus dem Wasser an Ufer zu kommen", so der Katastrophenreferent, der in zwei Wochen seine Pension antritt. Vorsorglich hatten Wasserretter und Feuerwehrleute noch den Fluss abgesucht, um sicher zu sein, dass sich kein Insasse des abgestürzten Zuges mehr im Wasser befindet. Wenig später stellte sich heraus, dass es allen gelungen war, das Ufer zu erreichen und niemand vermisst wird.

In der Zwischenzeit war bereits eine große Rettungs- und Bergeaktion von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Berg- und Wasserrettung angelaufen. Rund 140 Helfer, darunter auch Notärzte, eilten zur schwer zugänglichen Unfallstelle.

Hubert Bacher, Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes aus Murau: "Wir haben insgesamt mehr als 60 Personen betreut, darunter waren auch einige Eltern. Neun Kindern sind in Krankenhäuser gebracht, eines mit dem Notarzthubschrauber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Schwarzach geflogen worden. Wir haben Gottseidank keine Schwerstverletzten, sondern nur Leichtverletzte. Der Einsatz hat perfekt funktioniert."

Alle Kinder wurden, soweit sie nicht verletzt in ein umliegendes Spital gebracht worden waren, zum Feuerwehrhaus im steirischen Predlitz gebracht, dort weiter betreut und in der Folge von den benachrichtigten Eltern abgeholt.

Die Unfallursache nach dem nächtlichen Gewitter und angesichts entwurzelter Bäume in diesem Bereich scheint so erklärbar, dennoch war der Salzburger Polizeihubschrauber ebenfalls nach Ramingstein geflogen. "Experten des Landeskriminalamtes werden die Unfallstelle genau vermessen und untersuchen", so der Pilot. Etwas weiter entfernt sagt ein Anrainer: "Bei jedem schwereren Unwetter wird die Murtalbahn in Mitleidenschaft gezogen. Dann muss die Bahn eingestellt werden und mit Bussen gefahren werden."

Nun bleibt die Strecke zwischen Murau und Tamsweg auf unbestimmte Zeit gesperrt. Um den abgestürzten Triebwagen aus der Mur bergen zu können, wurde noch im Tagesverlauf ein Spezialkran angefordert. Der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll kündigte für den Nachmittag einen Lokalaugenschein in Ramingstein an, um sich selbst ein Bild von der Unfallstelle zu machen.

Der jüngste Unfall könnte vor allem in der Steiermark die Diskussion um den Erhalt der Murtalbahn neuerlich befeuern. Wie berichtet, erwägen steirische Landespolitiker die Umstellung der Verbindung in den Lungau auf Busse. Das wird in Salzburg jedoch anders gesehen: Erst kürzlich plädierte die SPÖ im Landtag für die Erhaltung und Modernisierung der Murtalbahn. LAbg. Sabine Klausner sagte: "Wir fordern ein klares Bekenntnis der Salzburger Landesregierung zu ihrem Beitrag." Eine Einstellung der Bahn wäre ein schwerer Rückschlag für den Klimaschutz sowie den öffentlichen Verkehr. Auch der derzeit nur touristisch genutzte Abschnitt zwischen Tamsweg und Mauterndorf müsse in ein Zukunftskonzept mit Güterverkehr integriert werden.

Auch Stunden nach dem Zugunglück war der noch glimpfliche Ausgang des Unfalls mit den vielen Schulkindern in den angrenzen Orten im Lungau sowie in der Steiermark das Tagesgespräch. Lediglich jene Lehrerinnen einer nahen Volksschule, die ihre Kinder feierlich in die Sommerferien verabschiedeten, ließen sich nichts anmerken. "Wir werden wohl noch lange über das Geschehen reden, denn was da passiert ist, grenzt ja schon an ein Wunder, wenn man die Bilder vom abgestürzten Zug sieht und weiß, dass sich darin viele Kinder befunden haben und es alle mehr oder minder gut überlebt haben. Da waren wirklich Schutzengeln oder gar der liebe Gott unterwegs", sagt noch ein Gastwirt auf der steirischen Seite, um wenig später einige der Einsatzkräfte zu Mittag zu bewirten.