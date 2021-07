Murtalbahn: "Wissen nicht, wohin die Reise geht"

Nach dem Unglück an der Murtalbahn herrscht nach wie vor Verunsicherung, ob es für die Schmalspurbahn eine Zukunft geben kann.

15 Verletzte forderte am vergangenen Freitag in der Früh der Absturz eines Triebwagens der Murtalbahn bei Ramingstein in die Mur. Im Zug befanden sich zahlreiche Schüler auf der Fahrt nach Tamsweg. Seitdem liegt der rund 30 Tonnen schwere Koloss im Flussbett und soll in den kommenden Tagen geborgen werden.

Ronald Kiss, Direktor der steirischen Landesbahnen, spricht von einer technischen Herausforderung: "Derzeit begutachten einige Firmen die Örtlichkeiten. Wie es aussieht, müsste am gegenüberliegenden Ufer eine Fahrbahn über eine abfallende ...