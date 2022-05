Museum Burg Golling wagt sich ins Tennengebirge vor

Dem Tennengebirge widmet sich das Museum Burg Golling in seiner neuen Sonderausstellung. Und das in all seinen Facetten - von der Steinzeit auf der Alm über die Tierwelt bis zu alpinen Pioniertaten.

SN/Pressefoto NeumayrAndreas Schaad Bürgermeister Peter Harlander, Museumsleiter Sebastian Krutter und der für Regionalmuseen zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (v. l.) bei der Eröffnung der Sonderausstellung „Alpenwelt Tennengebirge“ auf der Burg Golling.