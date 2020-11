Mutter wollte im Pinzgau offenbar ihren achtjährigen Sohn töten - sie ist laut Gutachten nicht schuldfähig

Die erschütternde Bluttat hatte sich am 15. Juni 2020 in einer Gemeinde im Pinzgau ereignet: Eine 36-jährige bis dahin völlig unbescholtene Slowakin hatte den Ermittlungen zufolge damals am Vormittag in der elterlichen Wohnung versucht, ihren achtjährigen Sohn zu erwürgen. Der Bub erlitt massive Hämatome am Hals. Zudem soll sie ihr Kind schwer sexuell missbraucht und im Genitalbereich schwer verletzt haben. Der Achtjährige konnte in eine Nachbarwohnung flüchten.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.