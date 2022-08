Nach 14 Jahren schließt das Café 220 Grad im Kaiviertel

Mit Jahresende läuft der Pachtvertrag aus. "Wir werden das Café nicht mehr weiterführen", sagt Margret Macheiner. Ende August sperrt auch das Cook & Wine im ehemaligen Posthof zu.

Als die Familie Macheiner vor 14 Jahren ihr erstes Kaffeehaus samt Rösthaus in der Chiemseegasse eröffnete, legte sie sozusagen auch den Grundstein für ihren weiteren gastronomischen Weg: Auf das Café 220 Grad im Kaiviertel folgten ein weiteres Café 220 Grad in Nonntal, die größere Rösterei in Maxglan und zuletzt das 220 Grad beim Museum der Moderne Rupertinum. "Wir hatten nie geplant, dass wir einmal so viele Gastronomiebetriebe führen würden", sagt Unternehmerin Margret Macheiner. Das jüngste "Baby", das 220 Grad Rupertinum, ...