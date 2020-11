Nach 26 Bränden in der Stadt Salzburg: Sechs Jugendliche ausgeforscht

26 Mal brannten Altpapier- oder Müllcontainer zuletzt in der Stadt Salzburg. Nun hat die Polizei sechs Verdächtige ausgeforscht. Der Schaden: 12.000 Euro, die Feuerwehreinsätze noch nicht mit eingerechnet.

Zwischen dem 4. und dem 17. November gab es in der Stadt Salzburg 26 Altpapier- und Müllcontainerbrände, zuletzt am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr in der Adolf-Schemel-Straße in Salzburg-Süd, um 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Pestalozzistraße in die Elisabeth-Vorstadt gerufen, wo ebenfalls ein Papiercontainer in Flammen stand.

Am Mittwochnachmittag meldete die Polizei Salzburg, dass nun sechs Verdächtige zwischen 14 und 20 Jahren ausgeforscht werden konnten. Zwei jugendliche Verdächtige wurden vergangene Woche bei einem Brand beobachtet, wie sie versuchten, in einem weiteren Container Feuer zu legen. Einer der Verdächtigen war bereits im September wegen Brandstiftung ausgeforscht worden, heißt es in der Aussendung der Polizei. Eine genaue Zuordnung der Straftaten zu den Verdächtigen müsse erst erfolgen. Dazu würden weitere Erhebungen und Auswertungen laufen. "Der bisher entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 12.000 Euro zusätzlich der Kosten der Feuerwehr", heißt es von der Polizei.

Quelle: SN