Nach 6000 Einsätzen im Polizeihubschrauber bleibt Andreas Beinhofer nun am Boden

Als dienstältester Pilot der Polizei in Österreich hat Chefinspektor Andreas Beinhofer in der Salzburger Flugeinsatzstelle Abschied genommen.

Die Anzahl der geretteten Menschen hat er nicht gezählt, nur so viel: "Mehr als 6000 Rettungs- und Polizeieinsätze mit mehr als 15.000 Starts und Landungen", sagt Andreas Beinhofer am vergangenen Mittwoch in der Salzburger Flugeinsatzstelle des Innenministeriums.

Dieser Mittwoch war auch sein letzter offizieller Arbeitstag nach einer Gesamtdienstzeit von knapp 43 Jahren, zuletzt als stellvertretender Dienststellenleiter - und alle Kollegen gaben sich ein Stelldichein.

Unvergessen sind bei dem nun 61-jährigen Chefinspektor Einsätze wie nach der Brandkatastrophe ...