Nach Großbrand in HAK 1 in Salzburg: Freisprüche für zwei Arbeiter sind jetzt rechtskräftig

Im Juli 2022 hatte ein Großbrand in der Handelsakademie 1 in Salzburg-Lehen einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer war auf dem Dach bei Verschweiß- bzw. Flämmarbeiten von Bitumenplatten ausgebrochen. Im März 2023 mussten sich dann zwei deutsche Arbeiter wegen des Vorwurfs der "fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst" am Bezirksgericht Salzburg verantworten - sie wurden freigesprochen.

BILD: SN/ANNA BOSCHNER Auf diesem Dach der HAK 1 war das Feuer ausgebrochen.