Die Mahnwache im Kampf gegen Raserei auf Salzburgs Straßen hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Landesrat lädt Katis Mutter zum Gespräch.

Die 27-jährige Kati Koch wurde am 10. April bei einem Autounfall durch ein riskantes Überholmanöver zwischen Eugendorf und Henndorf getötet. Mit einer Mahnwache an ihrem 28. Geburtstag haben Familie und Freunde Donnerstag früh an der Unfallstelle auf die Raserei aufmerksam ...