Nach Salzburg erhält nun auch Hallein ein Frauenwohnhaus

In Salzburg wurde das Projekt Frauenwohnen mit 34 Übergangswohnungen feierlich eröffnet. 19 Frauen sind bereits eingezogen. Sie werden auf dem Weg in ein selbstständiges Leben begleitet.

Nach der Landeshauptstadt soll auch Salzburgs zweitgrößte Stadt, Hallein, Übergangswohnungen für Frauen in Notsituationen bekommen. Die Caritas baut den "Dechanthof" neben der Kirche um. Ab 2023 sollen dort 16 bis 18 Frauen einziehen, kündigt Caritas-Vizedirektorin Andrea Schmid an.

In das Caritas-Frauenwohnhaus in der Stadt Salzburg sind unterdessen bereits 19 Frauen und deren 13 Kinder eingezogen. Am Freitag wurde das um 3,2 Millionen Euro (1,5 Millionen Euro kamen aus der Wohnbauförderung) komplett umgebauten Haus in der Plainstraße feierlich eröffnet. Es bietet Platz für 34 Frauen. Fünf Plätze davon sind für aus der Ukraine geflüchtete Frauen reserviert, betonten Schmid und Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Die Garconnieren sind als Übergangswohnungen gedacht, in denen Frauen in Notsituationen bis zu drei Jahre lang bleiben können. Sie bezahlen dafür keine Miete, sondern ein Nutzungsentgelt von rund 400 Euro. Und: Sie werden auf dem Weg in ein selbstständiges Leben begleitet. Viele Frauen, aber nicht alle, haben Gewalterfahrungen gemacht - aber auch finanzielle Schwierigkeiten, ungesicherte Wohnverhältnisse oder psychische Erkrankungen sind Gründe, warum die Frauen eine Übergangswohnung brauchen, erklärt Hausleiterin Sabine Ziller.

Die Stärkung der Autonomie von Frauen ist für Klambauer die beste Prävention im Gewaltschutz. Das Frauenwohnhaus ermögliche das. "Hier erhalten betroffene Frauen eine Chance, aus der Spirale der Abhängigkeit auszubrechen", sagt Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ).

Weil der Schutz vor familiärer Gewalt in vielen Fällen eine Rolle spielt, ist das Haus mit einem umfangreichen Sicherheits- und Kamerasystem ausgestattet. Die Wohntrakte sind in Sicherheitsabschnitte gegliedert. Nur wer in dem Trakt wohnt, hat Zugang. Jeder Flurtrakt ist mit einem Notfallknopf ausgerüstet, mit dem die Polizei alarmiert werden kann. Und: Die Haustür müssen die Bewohnerinnen für Besucher händisch öffnen, damit ein Durchklingeln ungebetener Gäste verhindert wird.