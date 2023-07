Nach Sturmfront: Wasserrettung in Mattsee barg Segelschiff aus 30 Metern Tiefe

Die Einsatzkräfte der Wasserrettung Mattsee und Seeham waren in den vergangenen Tagen gefordert, ein gekentertes Segelschiff aus dem See zu bergen. Am Sonntag gelang es ihnen schließlich.

Nach dem Sturm in der vergangenen Woche gelang es der Wasserrettung am Sonntag, ein gekentertes Segelschiff zu bergen. Der Sturm in der Nacht auf Mittwoch hatte das fast sechs Meter lange Schiff aus der Verankerung gerissen. "Nach mehreren Versuchen haben wir es jetzt aber geschafft, das Schiff mithilfe von Hebeballonen zu bergen", sagt Sebastian Strasser, Ortsstellenleiter der Wasserrettung Mattsee. Gemeinsam mit Mitgliedern der Ortsstelle Seeham und mithilfe einer Spezialausrüstung der Wasserrettung Mondsee brachten die Einsatzkräfte das Segelschiff ans Ufer. Das fast neue Schiff wurde infolge des Sturms stark beschädigt.

