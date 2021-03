Nach Unglück bei Electric-Love-Festival: Freispruch für Security-Chef rechtskräftig

Der Lichtturm stürzte bei Sturm um und tötete einen Besucher des Electric-Love-Festivals 2015 im Flachgau. Bei der Berufungsverhandlung am Landesgericht Salzburg wurde am Freitag der Freispruch bestätigt.

Nach dem tödlichen Unglück beim Electric-Love-Festival am 11. Juli 2015 im Flachgau hat am Freitag ein Drei-Richter-Senat am Landesgericht Salzburg den im Dezember 2020 ergangenen Freispruch vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung für einen 45-jährigen Security-Manager bestätigt. Der Senat ortete keine Bedenken gegen die vom Bezirksgericht Thalgau vorgenommene Beweiswürdigung. Ein 23-Jähriger wurde damals von einem Lichtturm erschlagen, den eine Sturmböe umgeworfen hatte.

Staatsanwaltschaft: Mast hätte besser abgesichert werden müssen

Laut dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft Salzburg hätte der Mast besser abgesichert werden müssen. Der Security-Manager hatte sich nicht schuldig bekannt. Das Beweisverfahren beim Prozess am Bezirksgericht Thalgau am 17. Dezember 2020 hatte ergeben, dass der Angeklagte das Unglück nicht verhindern konnte. Deshalb wurde der Mann freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hatte gegen den damaligen Freispruch berufen. Mit der Entscheidung der heutigen Berufungsverhandlung ist der Freispruch rechtskräftig geworden. "Ein weiterer Instanzenzug ist gesetzlich nicht vorgesehen", erläuterte der Sprecher des Landesgerichts Salzburg, Richter Peter Egger.

Windböen warfen den sechs Meter hohen Lichtturm um

Der Unfall hatte sich gegen 19.50 Uhr auf einem der Campingplätze am Festivalgelände in Koppl ereignet. Ein Gewitter mit starkem Niederschlag und massiven Windböen mit offenbar teils über 100 km/h hatte einen am Boden verankerten, etwa sechs Meter hohen Lichtturm umgeworfen. Dabei wurde der 23-jährige Festivalbesucher aus dem Flachgau auf einem vorbeiführenden Schotterweg tödlich getroffen.

Angeklagter erstellte Sicherheitskonzept des Festivals

Der selbstständig tätige Angeklagte hatte das Sicherheitskonzept und den Notfallplan für das Electric-Love-Festival am Salzburgring erstellt. Die Staatsanwaltschaft kritisierte aber Mängel in dem Konzept. Dem Strafantrag zufolge hätte es bei einer Windgeschwindigkeit von über 60 km/h zur Absicherung des Lichtmastes mehrere Personen benötigt, weiters sei der erforderliche Sicherheitsradius von zwölf Metern um die Lichttürme nicht eingehalten worden.

Der Beschuldigte hatte erklärt, dass man von den starken Sturmböen überrascht worden sei. Böen von über 100 km/h habe der Wetterdienst nicht vorhergesagt. "Der Sturm hatte nur eine kurze Zeit von vielleicht eineinhalb Minuten diese Geschwindigkeit, dann war es wieder vorbei", schilderte er bei der Verhandlung am Bezirksgericht Thalgau im Dezember. Bereits am Vormittag hätten Security-Mitarbeiter die Besucher am Campingplatz vor einem Unwetter am Nachmittag gewarnt und ihnen erklärt, sie sollten die Zelte sichern und sich von Bauten fernhalten.