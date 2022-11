Nächster Schritt in Richtung Windräder in Hintersee

Auf dem Ebenholzspitz in Hintersee und dem gegenüberliegenden Anzenberg wird gemessen, ob die Windverhältnisse ein Projekt zulassen.

Zwischen 100 und 150 Meter ragen "typische" Windräder in die Höhe. Eine ähnliche Höhe weisen zwei Windmessmasten auf, die derzeit von der Salzburg AG und den Österreichischen Bundesforsten auf dem Ebenholzspitz in Hintersee und auf dem Anzenberg in Krispl-Gaißau aufgestellt werden. Die 100 bzw. 80 Meter hohen Masten sollen demnächst genaue Daten zu den Windverhältnissen vor Ort liefern.

SN/sw/salzburg ag Vergangene Woche wurden die Elemente für den Mast am Ebenholzspitz angeliefert.

Grundlage dafür bildet der "Masterplan ...