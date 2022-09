Neandertaler-Rätsel: Funde sind jetzt doch aufgetaucht

Ob sich die ersten Menschen in Salzburg wahrscheinlich in Tennengauer Höhlen aufhielten, soll eine neue Untersuchung zeigen. Wichtiges Material galt noch vor Kurzem als verschollen.

Stammen die im vergangenen Jahrhundert in der Schlenkendurchgangshöhle gefundenen angeblichen Steinwerkzeuge von Neandertalern vor ca. 40.000 Jahren? Sind sie also die ersten menschlichen Zeugnisse im Land? Zuletzt hatten Experten erhebliche Zweifel an früheren Erkenntnissen geäußert.

Jetzt ist der Bad Vigauner Historiker Michael Neureiter nach anfänglichen Enttäuschungen wieder zuversichtlicher, Licht ins Dunkel bringen zu können. Eine gute Nachricht habe er, Neureiter, am Mittwoch vom Leiter des Museums Burg Golling, Sebastian Krutter, erhalten: Der prähistorische Archäologe habe ihm mitgeteilt, dass ...