Neffe stach in Salzburg auf Onkel ein: Bedingte Einweisung in eine Anstalt

Ein Flachgauer (33), der unter dem Einfluss seiner psychischen Erkrankung im Dezember 2020 seinen Onkel (64) mit einem Messer niedergestochen hatte, saß am Dienstag am Salzburger Landesgericht vor den Geschworenen (Vorsitz: Richterin Ilona Schalwich-Mózes). Der Onkel wurde durch die Stiche in Rücken, Brustkorb, Bauch und Unterarm lebensbedrohlich verletzt und musste operiert werden.

SN/bilderbox Symbolbild.