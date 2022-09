Neue Anlaufstelle für Pflegefragen in Hallein

Diakoniewerk und Stadtgemeinde Hallein starten mit dem "Community Nursing" eine neue, kostenlose Beratungsstelle für alle Fragen rund um das Leben im Alter.

Die Notwendigkeit des sogenannten "Community Nursing" zeigte sich schon vor dem Start: "Vor einigen Wochen stand eine völlig verzweifelte Frau plötzlich im Büro der Amtsleitung und wollte unbedingt jetzt sofort den Bürgermeister sprechen, weil es ihrer Mutter akut so schlecht ging, sie aber nicht im Krankenhaus bleiben konnte, und die Frau einfach nicht wusste, was sie jetzt weiter tun sollte", erinnert sich Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Derartige Fälle habe er ständig in seinen Sprechstunden sitzen, auch er selbst sei vergangenes ...