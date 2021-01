Neue Drehscheibe für Bahn und Bus in Neumarkt

Der barrierefreie Bahnhof "Neumarkt am Wallersee" ist nun in Betrieb. 2021 realisieren die ÖBB die Modernisierung von Steindorf bei Straßwalchen und die Elektrifizierung der Strecke bis Friedburg.

Nur 19 Monate nach dem Spatenstich konnte im Dezember die völlig modernisierte und nun barrierefreie Bahnstation "Neumarkt am Wallersee" mit neuem Personendurchgang, Aufzügen zu den neuen Bahnsteigen und neuem Namen in Betrieb gehen. "Damit ist die erste Etappe im Ausbau geschafft. Die Fahrgäste in Neumarkt profitieren bereits von der Modernisierung, im kommenden Jahr liegt der Fokus der Arbeiten in Steindorf bei Straßwalchen und der Elektrifizierung bis Friedburg. Das schafft die Voraussetzung, um S-Bahn-Züge künftig mit 100 Prozent grünem Bahnstrom bis ...