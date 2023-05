Neue Pläne für das älteste Haus Bad Hofgasteins

Das Bräu Moser wurde im frühen 16. Jahrhundert gebaut und soll nun revitalisiert werden. Die neuen Eigentümer denken an eine touristische Nutzung.

Das Bräu Moser in der Wasserfallgasse steht seit 2004 unter Denkmalschutz. "Es stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert und ist neben der Kirche das älteste Gebäude in der Gemeinde", sagt Walter Wihart. Er hat sich intensiv mit der Ortsgeschichte Bad Hofgasteins beschäftigt und in seiner Zeit als Vizebürgermeister den Denkmalschutz initiiert.

Dass nun die neuen Eigentümer eine Sanierung und Umgestaltung anpeilen, löst bei Wihart gemischte Gefühle aus. "Ich hätte das Haus lieber in Gemeindebesitz gesehen", sagt er. Pläne, ...