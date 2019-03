Neue Studie: Die Zukunft des Wintersports in Salzburg

Eine Studie liefert nun erstmals Fakten über die langfristige Entwicklung der Schneedecken in Salzburg und die Rahmenbedingungen für die Beschneiung angesichts des Klimawandels.

"Eine derart detaillierte Untersuchung gab es bisher noch nicht. Ziel ist es, ein sachliches und fachliches Planungsinstrument für Skigebiete zur Verfügung zu stellen", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei der Präsentation in St. Johann.

Die Ergebnisse: Winterreifenpflicht, Lawinenwarndienste und Skigebiete wird es auch in Zukunft geben. "Dennoch hinterlässt der Klimawandel seine Spuren im Schnee", sagt LH-Stellvertreter und Klimareferent Heinrich Schellhorn Und: "Laut den Studienergebnissen werden niedrig gelegene Skigebiete in Zukunft vor größeren Herausforderungen stehen."

Es handelt sich bei der neuen Studie um eine Verknüpfung von Klima- und Schneedeckenmodell. Sie enthält klare Aussagen, heruntergebrochen auf unterschiedliche Pistenabschnitte und die Fragestellungen eines Skigebietes. Auftraggeber waren das Land über seine Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050 gemeinsam mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und Unternehmen der Seilbahnwirtschaft.



Veränderungen unter 1800 Metern Seehöhe

"Es gibt für jedes Skigebiet einen Höhenbereich, wo sich der Winter der Zukunft - bis 2050 - vom Winter der Gegenwart noch nicht unterscheiden wird. Bei den meisten Skigebieten beginnt dieser Höhenbereich bei rund 1800 Metern. Aber auch darunter gibt es weiterhin einen Winter. Wobei die möglichen technischen Beschneiungsstunden aufgrund des Temperaturanstiegs weniger werden, aber bis 2050 für die meisten Skigebiete in vielen Jahren noch ausreichen werden", sagt Bernhard Niedermoser, Leiter der ZAMG-Regionalstelle Salzburg und Oberösterreich.

Für Schellhorn bedeutet dies, dass "wir uns die Energiefrage stellen müssen. Denn die Studienergebnisse prognostizieren, dass manche Regionen künftig mehr beschneien müssen und das in kürzerer Zeit. Das hat einen höheren Energie- und Wasserbedarf zur Folge."



Zukunft der Skigebiete bis 2050

Der Betrieb der heimischen Skigebiete ist bis 2050 weiterhin möglich, so die zentrale Botschaft der Studie. Und zwar in 1800 bis 2000 Metern ohne markante Änderung. In Lagen unter 1300 Metern wird der technische Aufwand hingegen deutlich zunehmen. Schneehöhe und Skisaisonlänge nehmen je nach Höhe unterschiedlich stark ab: In 1800 bis 2000 Metern Seehöhe verkürzt sich die Saisonlänge (inklusive Kunstschnee) bis 2050 im Mittel leicht um zwei Prozent, in 1400 bis 1600 Metern um fünf Prozent und in 900 bis 1000 Metern um rund 15 Prozent. Die Stunden, in denen eine technische Beschneiung vor Weihnachten möglich ist, werden sich in allen Höhenlagen signifikant reduzieren und zwar um 35 bis 45 Prozent.



Weniger Naturschnee in tiefen Lagen

Was den Naturschnee betrifft, so wird sich in den höheren Lagen (1800 bis 2000 Meter) wenig ändern, prognostizieren die Studienautoren. Der Winter bleibt dort im Wesentlichen in der "jetzigen" Form bis 2030 erhalten und wird danach etwas abnehmen. In mittleren Lagen (1200 bis 1400 Meter) wird tendenziell die Naturschneesaison kürzer. 2050 sollten um 30 Skitage weniger möglich sein als heute. In Höhen bis zu 1000 Metern wird es spürbar "weniger" Winter und weniger Naturschnee geben.

Quelle: SN