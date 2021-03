Neuer Diakon aus dem Pinzgau: "Vor allem bin ich dankbar"

Vier Jahre lang hat sich Pastoralassistent Ruben Weyringer darauf vorbereitet. Nun ist er Diakon.

Sehr gerne nimmt Ruben Weyringer die Gratulation entgegen. Aber er sagt auch, dass er dieses geistliche Amt durch sein zukünftiges Handeln ausfüllen müsse. "Das ist wie beim Heiraten. Man sagt Ja, aber damit ist man noch lange kein guter Ehemann.""Auch die Ehefrau muss der Weihe zustimmen" Die Pinzgauer Nachrichten erreichten den neuen Diakon am Montag bei der Fahrt von Salzburg nach Hause in den Oberpinzgau, in den Pfarrhof von Wald. Einen Tag nach der Weihe durch Erzbischof Franz Lackner. Der ...