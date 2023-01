Neuer Test mit selbstfahrendem Bus in Koppl startet im Frühling

Der neue Digibus soll voraussichtlich ab Ende März bis Oktober 2023 den bestehenden öffentlichen Verkehr ergänzen und acht Haltestellen bedienen.

Seit 2017 führt das landeseigene Forschungsinstitut Salzburg Research Versuche mit selbstfahrenden Bussen in Koppl durch. Der nächste Testlauf findet im Frühjahr 2023 statt. Dann soll der Digibus den öffentlichen Verkehr in der Gemeinde regulär ergänzen. "Der neue Digibus ist diesmal ein herkömmlicher E-Van, der gegenwärtig mit jeder Menge Sensorik und zusätzlicher Software in ein automatisiertes Shuttle umgebaut wird, um sämtliche Fahraufgaben selbstständig zu übernehmen", sagt Markus Karnutsch von Salzburg Research.

Der Bus müsse die Strecke gut "kennen", da ...