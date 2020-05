Neues Erlebnis lockt bald in die Klamm in St. Johann

Die Sanierung in der Liechtensteinklamm biegt in die Schlussphase - drei Jahre nach dem Felssturz. Eine Treppe, die sich 30 Meter in die Tiefe windet, soll den Besuchern künftig "ein völlig neues Klammerlebnis" bieten. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte Juni abgeschlossen sein.

SN/st. johann/viehhauser Die Helix-Treppe noch im Bau – ohne Geländer.