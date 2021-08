Neues Seniorenheim in Rauris mit Judohalle eröffnet

Der Pfarrer und der Landeshauptmann mussten bei der Einweihung die Schuhe ausziehen.

Wie kommt man auf die Idee, in Rauris ein Dojo, eine Trainingshalle für japanische Kampfkünste, in ein Seniorenheim zu integrieren? Nun, es hat sich so ergeben. Rauris ist eine Hochburg der Judokas und Ranggler. Rund 70 Kinder und Erwachsene im Ort trainieren. Die Judo Union Pinzgau, bei der auch die besten Kämpfer aus anderen Pinzgauer Gemeinden sind, hat den Sitz in Rauris. Der Verein ist seit über 20 Jahren in der ersten österreichischen Liga und hat mehrere Meistertitel errungen. Trainiert ...