Neumarkt baut ein großes "Haus der Vereine"

Die Stadt investiert 2,4 Mill. Euro und hat einen Architektenwettbewerb gestartet.

Die Stadtgemeinde Neumarkt am Wallersee möchte ihren aktiven Vereinen eine gemeinsame Heimstätte errichten. Auf dem Areal des derzeit noch bestehenden Bauhofs, an dem auch das künftige Kinderbetreuungszentrum entsteht, soll das neue "Haus der Vereine" gebaut werden. Dort finden künftig die Trachtenmusikkapelle, das Musikum, der Heimatverein Edelweiß, die Landjugend, die Liedertafel, der Kameradschaftsbund sowie ein trockener Lagerraum für die Bürgergarde ausreichend Platz. Die Flachgauer Stadtgemeinde investiert rund 2,4 Mill. Euro. Derzeit läuft der Architektenwettbewerb. Der Baustart ist für Anfang 2022 geplant.

Bürgermeister Adi Rieger (ÖVP) sagt: "Unsere Stadt zeichnet sich durch eine lebendige Gemeinschaft und ein reges Vereinsleben aus. Das macht Neumarkt so lebens- und liebenswert. Dieses große freiwillige Engagement vieler unserer Bürger wollen wir weiter fördern und unterstützen." Das Haus der Vereine biete den Gruppen auf rund 1000 Quadratmetern Nutzfläche genügend Raum für gemeinsame Aktivitäten, Besprechungen, Musikunterricht und Proben sowie vieles mehr. Außerdem soll ein teilbarer Vereinssaal als Multifunktionsraum nach Bedarf für alle Neumarkter Vereine nutzbar sein.



Bauhof zieht für neuen Kindergarten und das "Haus der Vereine" um

Nach reiflicher Überlegung wählte die Stadtgemeinde als Standort des künftigen Vereinshauses das Areal des derzeitigen Bauhofs aus. Dieser übersiedelt nun in ein adaptiertes ehemaliges Firmengebäude in der Pfongauer Straße. Der Umzug war bereits vorher geplant. Der Bauhof weicht für den Neubau des Kindergartens, mit dem schon im heurigen Sommer begonnen werden soll. Das "Haus der Vereine" soll in Holz- oder Mischbauweise errichtet werden. Zum kürzlich gestarteten Architektenwettbewerb wurden 14 Teilnehmer eingeladen. Die Jurysitzung mit der Auswahl des Siegerprojekts findet am 19. März statt.



Quelle: SN