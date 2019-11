Das Neumarkter Traditionswirtshaus, zu dem auch Landeshauptmann Haslauer eine enge Verbindung hatte, musste nun einem neuen Bau weichen.

Ein Loch klafft derzeit an einer prominenten Stelle im Stadtzentrum von Neumarkt. In den vergangenen Wochen wurde direkt an der Hauptstraße der Gasthof Krone Karlwirt abgerissen. Demnächst werden die Baumaschinen wieder auffahren.

Bauherr ist der Neumarkter Notar Stephan ...