Neumarkter "Kinderstadt" ist eröffnet

Der neue Kindergarten in Neumarkt bietet Platz für 198 Kinder. Das "Kinderstadt" getaufte Haus spielt architektonisch und technisch alle Stückerl.

Nach einem Jahr Bauzeit wurde die "Kinderstadt" diese Woche pünktlich zum Start des Kindergartenjahres aufgesperrt. "Ich bin sehr glücklich mit dem neuen Gebäude. Die Atmosphäre in einem Massivholzbau ist einfach toll", sagt Kindergartenleiterin Norma Mandl. Neben einer abdunkelbaren Erzählecke, einer Boulderwand und einem per Glaswand abtrennbaren Bewegungsraum verfügt die "Kinderstadt" auch über einen Speisesaal. "Im alten Haus haben die Kinder in der Gruppe gegessen", sagt Mandl. Mit seinen sechs Kindergarten- und vier Kleinkindgruppen bietet das Haus 198 Kindern Platz.

