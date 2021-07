Neumarkter Wirt von Nachbarn denunziert und beraubt

Georg Rinnerthaler wurde von Neumarkter Nazis ins KZ gebracht, sein Besitz enteignet. Ein Kunstprojekt soll an solche Geschichten erinnern.

Offenbar konnte es vielen in Neumarkt nicht schnell genug gehen. Am 12. März 1938, dem Tag des österreichischen "Anschlusses" an Hitlers Deutschland, wurden Georg Rinnerthaler und sein Sohn verhaftet und in das Konzentrationslager nach Dachau gebracht.

Der Wirt und Metzger Rinnerthaler war einer, der vielen Leuten im Ort politisch nicht passte, sagen die beiden Salzburger Historiker Albert Lichtblau und Robert Obermair. "Rinnerthaler war schon in der Zeit des Austrofaschismus politisch aktiv. "Die Personen, die mit ihm Schwierigkeiten hatten, ...