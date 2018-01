Neun Tage in Biwakhütte - so überlebte der Schneeschuhwanderer

Nach neun Nächten in einem Biwak auf 1900 Metern wurde Marco Brauner vom Hubschrauber gerettet. Die Vorräte waren nach drei Tagen aus.

Am Sonntag, den 14. Jänner, stieg Marco Brauner aus Traunreut (Bayern) von St. Martin bei Lofer zum Prax-Biwak auf, um dort eine Nacht zu verbringen. Dann kam anhaltendes Schlechtwetter und verhinderte den Abstieg ins Tal. Nach drei Tagen gingen ihm die Lebensmittel aus. Nach neun Nächten im Biwak war er so geschwächt, dass er Hilfe alarmierte. Am Dienstag barg ihn das Team des Polizeihubschraubers.