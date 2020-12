Noch keine Entwarnung für den Süden Salzburgs

Die Gefahrenstufe der ZAMG bleibt in Teilen des Pongaus, Pinzgaus und Lungau am Sonntag auf Rot. Entwarnung könne noch keine gegeben werden, hieß es. Mit starken Niederschlägen sei auch in der Nacht auf Montag zu rechnen.

Die rote Warnstufe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gilt für die Salzburger Tauerntäler - von Krimml über das Stubachtal bis ins Gasteiner- und Großarltal sowie bis nach Muhr. Oberhalb von 1.500 Meter Seehöhe wächst der Neuschnee auf einen bis zwei Meter, die Lawinengefahr steigt also erheblich. Probleme macht in den Gebirgstälern in den Tallagen der Regen, der nicht vom gefrorenen Boden aufgenommen werden kann. Kleinräumige Vermurungen und Überflutungen machen auch der Feuerwehr zu schaffen.

In den Gebirgsgauen regnet und schneit es am Sonntag laut Meteorologen häufig, im Bereich der Tauern und im Lungau anhaltend und zum Teil ergiebig. Auch im Tennengau kann es zeitweise ein wenig regnen. Im Flachgau lockern die Wolken bei zum Teil windigem Wetter etwas auf, dort sollte es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen hängen stark vom Wind ab und betragen zwischen -1 und 13 Grad in Föhngebieten.

Unwetterwarnung: ÖBB sperrten die Tauernbahnstrecke

Die Tauernbahnstrecke wurde am Freitag zwischen Schwarzach-St. Veit und Spittal an der Drau gesperrt. Die Sperre trat um 17 Uhr in Kraft und dauert voraussichtlich bis Montag um 24 Uhr. Für Reisende wurde ein regionaler Schienenersatzverkehr eingerichtet. Von nicht dringend notwendigen Reisen in und durch das Unwettergebiet raten die ÖBB ab.

Verhaltensregeln für die Bevölkerung

* Autofahrten vermeiden. Wenn sie unvermeidbar sind, dann bitte genügend Treibstoff, warme Kleidung und Getränke mitnehmen

Vorsicht vor Dachlawinen und Schneedruck

* Alleen, Parks und den Wald meiden

* Alleen, Parks und den Wald meiden Es sind Straßensperren möglich, daher bitte die Verkehrsinformation beachten

Den Lawinenlagebericht im Auge behalten

Vorkehrungen für einen möglichen Stromausfall treffen

Anweisungen der Behörden beachten und Warnungen ernst nehmen

Quelle: SN