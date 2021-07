Noch mehr Plastikberge, weil das Lieferessen boomt

Gastronomen, die Speisen nicht mehr in Einwegplastik verpacken, erhalten von der Stadt 800 Euro Förderung. Bis das EU-Plastikverbot greift, kommt das Schnitzel meist noch in der Styroporbox.

Die Stadt Salzburg legt auf Antrag der Bürgerliste eine kleine Förderung auf, um die Müllberge aus der boomenden Take-Away-Sparte zu verringern. Gastwirte, die von Wegwerfbechern aus Plastik auf nachhaltigere Varianten umsteigen, erhalten 800 Euro Förderung. Das Wirtschaftsservice hält 30.000 Euro vor.

Bürgerliste-Gemeinderätin Anna Schiester sagt, es brauche umweltfreundliche Verpackungen oder, besser noch, Mehrwegsysteme. "Mit den Lieferservices gehen Unmengen an Einwegverpackungen für Food to Go einher. Das verbraucht wertvolle Ressourcen und sorgt für ein hohes Abfallaufkommen."

Auch ...