Notlandung auf Salzburg Airport: Flugzeugtür öffnete sich nach Start eines Business Jets

Zu einer gefährlichen Situation ist es am frühen Montagvormittag nach dem Start eines Business Jets auf dem Salzburg Airport gekommen, als sich plötzlich die Tür des Flugzeugs öffnete.

Die Cessna Citation C56 Excel hob um 8.50 Uhr in Richtung Norden ab und setzte genau vier Minuten später wieder auf dem Rollfeld des Salzburger Flughafens auf. Kurz nach dem Start hatte sich die Tür des 16 Meter langen, zweistrahligen Flugzeugs geöffnet.

Die Cockpitbesatzung konnte die Maschine aber unter Kontrolle halten. Der Jet zog eine Kurve über Taxham, die Tür samt der darin integrierten vierstufigen Treppe stand dabei vom Rumpf der Citation ab. Diese Beobachtung von Zeugen auf dem Boden wurde vom Salzburg Airport bestätigt. Sprecher Alexander Klaus: "Ja, die Tür war aufgeklappt."

Das Notfallprozedere habe danach "wie aus dem Lehrbuch" (Klaus) geklappt. Die Maschine habe auf der Piste aufgesetzt und sei danach zurück in den Hangar gerollt. Wie in diesen Fällen üblich sei auch die Flughafenfeuerwehr alarmiert worden.

Laut Alexander Klaus sollen sich an Bord der Maschine keine Passagiere befunden haben. Die Flugunfallkommission sei ebenfalls verständigt worden. Diese werde untersuchen, was die Türöffnung mitten im Flug verursacht hatte. Alexander Klaus: "Man darf davon ausgehen, dass das relativ neue Flugzeug in einwandfreiem Zustand war, sonst wäre der Pilot ja auch gar nicht gestartet."