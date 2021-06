Nur einer darf antreten: Salzburger Eishersteller wollen Österreich bei Eis-WM vertreten

Die Konkurrenz ist groß: Zehn österreichische Eisproduzenten wollen zum Gelato Festival World Masters - nur einer darf dort im Herbst für Österreich antreten.

Als Landwirt aus dem Salzkammergut bei den Italienern mit Schafmilcheis zu punkten werde keine leichte Aufgabe werden, mein Josef Eisl. Der Bio-Schafmilcheisproduzent aus Abersee ist einer von zehn österreichischen Eisherstellern, die Österreich im Herbst bei dem von italienischen Eismaschinenproduzenten ausgerichteten Gelato Festival World Masters vertreten wollen. Wer das sein wird, entscheidet sich am 6. bzw. 7. Juli bei der Österreich-Ausscheidung in Bologna. Josef Eisl geht mit der Sorte "Schafkäse Honigsüß" ins Rennen. Dafür wird der in der eigenen Käserei erzeugte ...