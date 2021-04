Nutzungskonflikte mit Radfahrern in Salzburg: Der Weg ist das Ziel

Mehr Radfahrer, das bedeutet manchmal auch mehr Konflikte und Fahrverbote. In einem Fall hat die Stadt Salzburg im Vorjahr sogar auf eine Benutzung des Weges geklagt.

Seit bekannt geworden ist, dass ein Grundbesitzer am Gaisberg seinen Privatweg fallweise am Wochenende absperrt, weil Kolonnen von Radfahrern an seinem Haus vorbeiziehen, ist das Thema Wegefreiheit wieder in aller Munde.

Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber spricht davon, dass sich die Fälle häufen würden. Auch in Aigen gebe es einen Weg bzw. einen Trampelpfad, der seit Jahren und Jahrzehnten als Abkürzung genutzt worden sei. Nun prange hier ein Schild mit der Aufschrift "Achtung Lebensgefahr". Die Stadt müsse in solchen Fällen ...