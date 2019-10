Am Obersalzberg hoch über Berchtesgaden wurden in der NS-Zeit Entscheidungen von großer Tragweite getroffen. Das Museum zeigt diese seit 20 Jahren auf. Nun wird um ca. 30 Millionen Euro erweitert.

Idyll und Verbrechen liegen kaum irgendwo so nahe beisammen wie am Obersalzberg. Sven Keller sitzt auf der Terrasse und blickt auf das herbstliche Bergpanorama. Der Leiter des Dokumentationszentrums ist nachdenklich. Es geht um die aktuellen Ereignisse in Halle (vereitelter Angriff ...