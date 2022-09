Ab Montag: Obus fährt in der Stadt Salzburg wieder im Normalbetrieb

Die Salzburg AG fährt zu Schulbeginn wieder im regulären Fahrplan.

Seit August waren die Obusse der Salzburg AG im ausgedünnten Sommerfahrplan unterwegs. Ab Schulstart am Montag werden alle Linien nach dem regulären Fahrplan bedient. "Die Situation ist extrem herausfordernd", hieß es von der Leiterin des Verkehrsbereichs, Gerlinde Hagler. Man hoffe, das Angebot aufrechterhalten zu können. "Denn eines ist klar: Das Angebot im öffentlichen Personenverkehr benötigt ausreichend Personal, und das ist derzeit - wie in fast allen Branchen - rar und knapp." Es gebe weiterhin viele Krankenstände. Am Donnerstag fehlten 35 Fahrerinnen und Fahrer.

Betriebsratschef Frank Conrads hatte gefordert, nicht in den Vollbetrieb zu gehen, um Überstunden und Urlaube abzubauen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Dauerzustand ist. Über kurz oder lang werden wir wieder in einen ausgedünnten Fahrplan übergehen müssen. Weil das Personal einfach nicht da ist."