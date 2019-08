200 Tonnen schwer, 30 Meter lang, sechs Meter breit - Tragwerk bedeutete Zentimeter-Arbeit

In der Nacht auf Montag wurde das erste von zwei neuen Tragwerken der Wienerdammbrücke am Hauptbahnhof an seinen künftigen Einsatzort gehoben. Durch die moderne Konstruktion werden Züge deutlich leiser über die neue Brücke fahren können sowie Instandhaltungszeiten und -kosten minimiert. ...