Die ÖBB haben ihr Servicecenter am Halleiner Bahnhof geschlossen. Tickets abseits des Automaten gibt es nun bei der "Laube", rund 700 Meter Fußweg entfernt, mitten in der Altstadt.

Am Bahnhof der zweitgrößten Stadt des Bundeslandes gibt es Tickets künftig nur noch am Automaten zu kaufen. Vergangene Woche hatten die ÖBB wissen lassen, dass der Ticketschalter am Halleiner Bahnhof nach der Corona-Zeit nicht mehr eröffnet würde. Neuer Vertriebspartner für ...